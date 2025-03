Eav: sciopero di 4 ore, possibili disagi sabato prossimo

Astensione dal lavoro di quattro ore: sabato sera possibili disagi per gli utenti delle linee Eav. A farlo sapere è la stessa azienda di trasporti, che in una nota comunica come "il giorno 22 marzo l'organizzazione sindacale Orsa ha proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore dalle 19:40 alle 23:40".

Come rende noto sempre l'Ente Autonomo Volturno, "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti".

Gli avvisi completi, dove sono riportate le motivazioni e le ultime partenze prima dello sciopero, sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.





