Domani "Al Pascale in primavera fioriscono i sogni"

"Al Pascale in primavera fioriscono i sogni": domani, venerdi 21 marzo alle ore 12, tutti i pazienti dell'Istituto Nazionale Tumori "Pascale" di Napoli riceveranno una bacchetta magica assieme a fiori di campo per esprimere il loro desiderio del cuore. L''iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Istituto Nazionale Tumori "Pascale" - servizio di psicologia diretto dalla dottoressa Daniela Barberio, e lo 'Sportello dei Sogni Odv'. Numerosi gli artisti che prenderanno parte all'evento, come Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss, l'attrice Miriam Candurro, l'attore Vincenzo Vivenzio, l'attore-imitatore Vincenzo De Lucia, il comico Ciro Giustiniani ed anche il comico Angelo Di Gennaro.

Presente anche una rappresentanza dell'Istituto Superiore "Bruno Munari" classe musicale di Acerra, legati all'Istituto Pascale con un progetto di musicoterapia come strumento di supporto psico-fisico dedicata ai pazienti. Si ringrazia la direzione generale dell'Istituto Pascale, il direttore sanitario dottor Maurizio Di Mauro e la dottoressa Murino Paola.

L'associazione "Lo Sportello dei Sogni" Odv, è un'organizzazione di volontariato (OdV), con sede a Salerno ed attiva in tutta Italia, nata con l'intento di promuovere la realizzazione del proprio "desiderio del cuore", da parte di ogni malato affetto da patologie oncologiche ed ematologiche, in età compresa da 3 a 99 anni, a scopo terapeutico perché i sogni sono uno strumento ludico ricreativo che generano energia positiva utile al benessere psicologico dei pazienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA