Campi Flegrei: Musumeci, si sarebbe dovuta impedire edificazione

"In quell'area, che coincide con uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo, un'accurata e responsabile programmazione urbanistica avrebbe dovuto impedire fin dal dopoguerra ogni attività edificatoria". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'Aula della Camera, nel corso dell'informativa urgente in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA