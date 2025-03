Campi Flegrei: Musumeci, a rischio 100 mila persone

"Per la prima volta un'azione governativa non episodica o estemporanea ma frutto di una programmazione accurata, strutturata". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'Aula della Camera, nel corso dell'informativa urgente in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.

"A partire dal settembre 2023 il governo ha voluto accendere i riflettori sull'area dei Campi Flegrei, un territorio di grandi valenze storiche e culturali rilevante pregio paesaggistico e naturalistico ma gravato da una eccezionale sovrapposizione di rischi naturali, vulcanico, sismico e bradisismico. Un rischio molto elevato a cui le circa 100mila persone residenti sono esposte ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA