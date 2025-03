Al via Open Outdoor Experiences, Salone attività all'aria aperta

Oltre 100 espositori, 50 tra seminari, convegni e presentazioni, 25 buyers tra nazionali e stranieri: sono solo alcuni dei numeri della III edizione di Open Outdoor Experiences - Salone delle Attività all'Aria Aperta, organizzato da I.Com Experiences e da Il Duomo Travel, in programma dal 28 al 30 marzo nell'ex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum (SA), presentato questa mattina in una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Salerno.

All'incontro con la stampa hanno preso parte il consigliere regionale Andrea Volpe, il delegato al Turismo della Provincia di Salerno Pasquale Sorrentino, l'assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, il presidente di Cna Salerno e Componente di Giunta CCIA Salerno Lucio Ronca ed il direttore di Open Angelo Coda.

Sostenibilità ambientale, buon vivere e natura: saranno queste le parole chiave della tre giorni di eventi, meeting, approfondimenti, attività ed esperienze all'aria aperta, alla scoperta dei borghi e dell'autenticità, del benessere e dell'enogastronomia di qualità. L'evento avrà un respiro internazionale, anche grazie alla presenza di delegazioni di operatori turistici da Stati Uniti, Francia, Spagna e Slovenia.

Sin dalla sua prima edizione, Open, hanno detto gli organizzatori, "è riuscita a promuovere un turismo sostenibile, consapevole, fatto di benessere e scoperta. Con oltre 10.000 visitatori, l'edizione 2024 è stata un vero successo che ha fatto di Open, già al suo secondo anno, un punto di incontro nazionale del mondo del turismo outdoor e un'importante occasione di incontro e di business per gli operatori turistici del territorio. A dimostrarlo, gli accordi stipulati da diverse strutture ricettive del Cilento con la piattaforma britannica EasyJet Holidays: questi pacchetti combinano voli diretti e soggiorni in strutture locali, permettendo ai visitatori di esplorare il territorio in modo completo. Proprio in quest'ottica si inserisce una delle principali novità della terza edizione, il B2B "Meet&Match", che metterà in contatto operatori turistici con buyers italiani e stranieri per nuove opportunità di business. Si prevede, dunque, una tre giorni di intenso networking e presentazioni". Tra le tendenze della nuova edizione, i cammini, da quelli spirituali ai naturali, il ritorno del cicloturismo, le vacanze attive e all'aria aperta con un tocco di luxury e glamour. Sempre molto forte sarà il trend enogastronomico, coniugato alla scoperta dei borghi e di storia e cultura. Il layout della fiera si comporrà di 4 aree principali: una dedicata ai territori, con particolare riferimento a Regioni e Parchi Nazionali; una al mondo dell'associazionismo e ai percorsi naturalistici, storici, agroalimentari; una alle attività sportive sostenibili ed open air; una alle alle attrezzature ed ai servizi. E 4 saranno anche gli ambiti di azione: Open Pro, dedicato agli addetti ai lavori con formazione, approfondimenti e incontri "face to face" tra espositori e buyers; Open Active per tutti gli appassionati dell'outdoor, con una vetrina delle migliori attrezzature tecniche per le attività del mondo dell'outdoor; Open 4All, lo spazio inclusivo per consentire a tutti di vivere esperienze outdoor; Open 4School, con percorsi di apprendimento ed esperienze per l'orientamento degli studenti delle scuole superiori.



