A Napoli una cerimonia per il carabiniere eroe Salvo d'Acquisto

Cerimonia dal profondo valore spirituale dalle 11 di sabato prossimo 22 marzo nella basilica di Santa Chiara di Napoli dove riposano le spoglie mortali del vice brigadiere medaglia d'oro al valore militare Salvo D'Acquisto che durante la Seconda Guerra Mondiale, il 23 settembre 1943, a soli 23 anni, ha sacrificato la propria vita per salvare quella di ventidue civili dalla brutale esecuzione da parte delle forze naziste.

Durante l'incontro si celebrerà anche la recente promulgazione del decreto sulla venerabilità del Servo di Dio così dichiarato "a riconoscimento del suo straordinario sacrificio e esempio di fedeltà e altruismo".

La celebrazione includerà una messa officiata dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, insieme all'arcivescovo ordinario militare per l'Italia monsignore Santo Marcianò.

Alla commemorazione presenzieranno il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti, il comandante generale dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, e autorità civili, militari e religiose.



