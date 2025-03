Un secondo stallo per disabili davanti scuola ad Afragola

Uno altro stallo per disabili è stato sistemato all'esterno della scuola Pertini di Afragola, in provincia di Napoli, dopo la richiesta dell'associazione "La Battaglia di Andrea", a cui si è rivolta un gruppo di mamme.

"Abbiamo fatto richiesta di ripristino di uno stallo già esistente e contestualmente abbiamo richiesto di aggiungere un altro stallo poiché purtroppo gli utenti finali che frequentano la scuola ne sono tanti ed un solo stallo non sarebbe mai bastato - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'associazione La Battaglia di Andrea - non abbiamo avuto molte difficoltà poiché i nostri interlocutori istituzionali sono comunque persone molto sensibili, partendo dal sindaco Antonio Pannone, passando per il comandante della Polizia Municipale Antonio Piricelli e del suo vice Antonio Amore, fino ad arrivare all'assessore Perla Fontanella". "Noi ci impegneremo sempre per portare avanti le nostre azioni - conclude Maraucci - ma è fantastico sapere che almeno in questa città abbiamo la piena collaborazione delle istituzioni".



