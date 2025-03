Udienze da Ischia a Napoli, Ordine degli Avvocati ricorre al Tar

L'Ordine degli avvocati di Napoli impugna davanti al Tar, per la prima volta, un provvedimento della presidenza del Tribunale partenopeo e, contestualmente delibera l'astensione dalle udienze civili e penali per il prossimo 3 aprile e la convocazione dell'assemblea degli iscritti per denunciare le disfunzioni della Giustizia.

La decisione è stata presa ieri: l'Ordine punta il dito contro la decisione di trasferire le udienze penali del giovedì dalla sezione distaccata di Ischia alla sede centrale del Tribunale di Napoli che è oggetto anche di un ricorso dinnanzi al Tar che, secondo quanto annunciato verrà presentato la prossima settimana. Inoltre l'Ordine si scaglia anche contro la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord.

"È impensabile che si chiuda un presidio giudiziario per mancanza di personale amministrativo, - ha sottolineato il presidente Carmine Foreste - è il fallimento dello stato di diritto, del governo e di chi amministra l'ufficio giudiziario.

Siamo giunti ad un punto di non ritorno, per questo preannunciamo che, al netto dei provvedimenti che saranno deliberati dall'assemblea degli iscritti dell'Ordine di Napoli, il consiglio dell'ordine degli avvocati impugnerà nelle opportune sedi (è stato dato mandato all'avvocato Alessandro Barbieri) i provvedimenti della presidenza del Tribunale di Napoli sulla scellerata gestione del settore penale della sezione distaccata di Ischia: sulla questione dell'assenza di un giudice togato per il settore penale per la celebrazione delle udienze del giovedì, a fronte della richiesta del COA di Napoli di indire la procedura di interpello affinché un magistrato della sede centrale celebrasse ad Ischia le sole udienze del giovedì, con decreto del presidente del Tribunale si è invece stabilito che le udienze penali del giovedì di Ischia saranno rinviate dal giudice onorario ad una successiva udienza da celebrarsi a Napoli in base alla data calendarizzata dal giudice togato di Napoli; inoltre lo stesso giudice che tratterà le udienze di Ischia a Napoli, rinvierà le proprie udienze di Napoli ad una udienza successiva".

Secondo gli avvocati di Napoli, "sarebbero inevitabili i danni derivanti dal provvedimento del Tribunale visti i ritardi nella trattazione dei processi e la mancanza di continuità della giustizia ischitana e di quella napoletana, con gravi ripercussioni sulla collettività per i disagi e danni ai cittadini dell'isola, alle forze dell'ordine e all'avvocatura ischitana, che dovranno recarsi a Napoli per trattare le udienze di Ischia a proprie spese, invece che mandare un togato presso la sezione per carenze di organico".



