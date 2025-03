Rissa al Vomero, la Polizia denuncia tre giovani

Tre giovani napoletani, di età compresa tra i 18 e 19 anni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rissa. Sono accusati di essere responsabili di una violenta lite tra giovani, scaturita da futili motivi, scoppiata nella notte tra sabato e domenica tra piazza Vanvitelli e via Bernini, nel quartiere napoletano del Vomero. A seguito della lite due dei tre ragazzi considerati responsabili della rissa erano rimasti feriti e si erano fatti curare all'ospedale Cardarelli.

L'attività degli agenti del commissariato Vomero, intervenuti sul posto, unitamente alla descrizione fornita dai presenti al momento dei fatti e alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, ha consentito di individuare i soggetti ritenuti responsabili della rissa verificatasi all'esterno di un esercizio commerciale.



