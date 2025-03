Pino Daniele, il concerto-evento nel cuore di Napoli

Nello Daniele e Carlo Faiello con "Donna Concetta" hanno aperto questa sera in piazza del Gesù il concerto "Je sto vicino a te" organizzato a pochi passi dalla casa nel centro storico di Napoli dove 70 anni fa nacque Pino Daniele. Lo show, condotto da Serena Autieri e ideato da Nello Daniele, fratello dell'artista, vedrà alternarsi sul palco i musicisti storici del 'Mascalzone Latino', Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Antonio Annona, Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo assieme a molti personaggi del mondo della musica.

In scaletta le performance di 99 Posse, Enzo Gragnaniello, Roberto Colella, Negrita, Morgan, Nina Zilli, Eugenio Finardi, Francesco Baccini, Rossana Casale, Gigi Finizio, Audio 2, Lina Simmons, Mario Biondi, Ivan Granatino e Natalino con gli interventi di Maurizio De Giovanni, Patrizio Rispo e Gaetano Amato. La piazza è piena, così come la platea attrezzata in occasione dell'evento. Per il gran finale, tutti gli artisti canteranno in coro "Napule è".

"Il concerto - commenta Nello Daniele - non poteva che essere organizzato in questo luogo meraviglioso, nella piazza dove siamo cresciuti. Qui alle spalle c'è un muretto dove Pino cominciò a strimpellare le prime canzoni. Questa è la piazza dove giocavamo col pallone Super Santos. Qui c'è San Sebastiano, dove ci sono ancora le vetrine con gli strumenti, le chitarre, che Pino si fermava ad ammirare per giornate intere da piccolo.

Qui è dove tutto ebbe inizio".



