Personale assente, chiude ufficio del giudice pace ad Aversa

Polemiche per la decisione del presidente Luigi Picardi di disporre con proprio decreto, emesso ieri, la chiusura dell'ufficio del giudice di pace situato al castello Aragonese di Aversa (Caserta), dopo aver constatato l'assenza di "tutto il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio", e verificata l'impossibilità "di procedere allo svolgimento di tutti i servizi di cancelleria".

Picardi ha quindi informato la Corte d'Appello di Napoli, disponendo la chiusura dell'ufficio "fino all'adozione di provvedimenti necessari che ne consentano la riapertura".

La decisione di Picardi, pur essendo legata ad una problematica annosa come la carenza di risorse umane in un tribunale nato appena nel 2013, e divenuto in pochi anni tra i primi in Italia quanto a carico di lavoro, incapace di smaltire l'arretrato tanto nel civile come nel penale (i processi vengono fissati al 2027), ha comunque colto di sorpresa gli avvocati del foro di Napoli Nord, che in una nota dell'Ordine guidato da Gianluca Lauro, hanno espresso "profonda preoccupazione e la più ferma condanna in merito al decreto di chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord. L'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord non può tollerare che problematiche interne e cronicizzate dell'organizzazione amministrativa si traducano in una paralisi dell'attività giudiziaria, ledendo il diritto di accesso alla giustizia sancito dalla Costituzione".

L'Ordine annuncia quindi "di aver già conferito mandato al fine di impugnare il provvedimento innanzi all'autorità giudiziaria competente per vizi sia formali che sostanziali".

Per gli avvocati di Napoli Nord infatti "il provvedimento è palesemente illegittimo, nella forma e nella sostanza, stante la mancanza di qualsiasi riferimento normativo, oltre che arbitrario perché adottato in assenza di un presupposto di urgenza per un evento imprevisto e grave".

L'organismo di rappresentanza degli avvocati ritiene inoltre "gravissimo e inaccettabile che una disfunzione amministrativa, superabile anche con l'applicazione temporanea di personale amministrativo del Tribunale, oppure con una richiesta di interpello distrettuale, ovvero con la stipula di una convenzione con l'associazione volontari Carabinieri, possa determinare la totale interruzione di un servizio pubblico essenziale quale l'amministrazione della giustizia, con ripercussioni incalcolabili sui diritti dei cittadini e sull'attività professionale di un'intera classe forense".

Il presidente Lauro conclude garantendo "il massimo impegno, in tutte le sedi, affinché sia ristabilita quanto prima la piena funzionalità di un ufficio giudiziario di fondamentale importanza per la collettività".



