Per Pino Daniele cartoline e un annullo speciale dalle Poste

Poste Italiane, nell'ambito della mostra "Pino Daniele. Spiritual", ha presentato a Palazzo Reale un folder contenente due cartoline dedicate al celebre cantautore. Nell'occasione, Alessandro Daniele, figlio di Pino, ha apposto con la responsabile dello Spazio Filatelia di Napoli, Mariagrazia Paris, il primo annullo con un bollo speciale.

Oggi fino alle 20 sarà possibile acquistare le cartoline e il folder nello spazio che Poste Italiane ha allestito a Palazzo Reale, facendo timbrare le corrispondenze con il bollo intitolato a Pino Daniele, che resterà disponibile per i successivi 60 giorni presso lo Spazio Filatelia di Napoli, in via Monteliveto, 52.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA