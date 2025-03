Ladri di canarini gettano gabbia durante la fuga, arrestati

Dall'appartamento che avevano da poco "ripulito" avevano portato via anche una gabbia di canarini e un secchio con sei tartarughe. Ma la fuga di due ladri di 41 e 27 anni è finita poco dopo grazie all'intervento dei carabinieri. E a nulla è valso il tentativo disperato di liberarsi della gabbia coi canarini dentro: i due sono stati arrestati. È accaduto a Santa Maria la Carità, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato due uomini di 41 e 27 anni (dei quali non sono state fornite altre generalità). I due sono stati notati in via Cappella dei Bisi: quando i militari dell'Arma si sono avvicinati all'auto dove si trovavano per effettuare un controllo, i due hanno hanno dato vita alla fuga, durante la quale dal finestrino hanno lanciato la gabbia. La corsa è stata però breve, tanto che i carabinieri sono riusciti a fermare la vettura dopo alcune centinaia di metri. Durante la successiva perquisizione, nel veicolo sono stati trovati settanta chili di rame e sacchi contenenti rubinetteria e ferro, oltre al secchio con le sei tartarughe. Recuperata anche la gabbia, dentro la quale i canarini erano fortunatamente illesi.

Materiale e animali, come hanno appurato i carabinieri, erano stati portati via da un'abitazione posta al secondo piano di una palazzina della strada dove era avvenuto l'avvistamento. Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati. Per loro l'accusa è di furto in abitazione. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.



