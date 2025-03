I genitori di Mario Paciolla, 'è stato ucciso, non archiviate'

"Noi non abbiamo mai creduto che Mario si sia suicidato, lui amava la vita. Ci sono tanti elementi, anche scientifici, che ci dicono che Mario è stato ucciso". E' quanto affermano Anna e Pino Paciolla, i genitori del cooperante italiano trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Oggi è prevista in Tribunale, a Roma, l'udienza davanti al gip di opposizione all'archiviazione sollecitata per la seconda volta dalla Procura della Capitale. I genitori, nel corso di un sit in fuori dalla cittadella giudiziaria anche l'associazione Articolo 21, Fnsi e Amnesty, hanno ricordato che Paciolla poche ore prima che venisse ritrovato privo di vita nella sua casa a San Vicente del Caguan, aveva comprato "un biglietto aereo per tornare a Napoli.

Lui amava gli altri: noi da cinque anni cerchiamo risposte. Il nostro è un percorso di verità e giustizia, lo facciamo per lui.

Un percorso che abbiamo intrapreso anche per i tanti cooperanti che sono all'estero come il caso di Alberto Trentini", concludono i genitori.



