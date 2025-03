'Gran Teatro Viviani', Repubblica celebra il genio delle scene

In 'Gran Teatro Viviani', in omaggio con il quotidiano sabato 22 marzo, Repubblica Napoli pubblica due commedie degli inizi di Raffaele Viviani, 'O vico (1917) e Tuledo 'e notte (1918), e una breve scelta di poesie, tra cui la celeberrima "Rumba degli scugnizzi". Solo un assaggio di un mondo complesso brulicante di vita. Accanto ai testi dell'autore, vengono proposti saggi critici e riflessioni affidati a chi, per mestiere alimentato dalla passione, si nutre di Viviani e della sua poetica. O interviste ad attori e interpreti vivianei.

Ecco i nomi: Giuliano Longone Viviani, Matteo Palumbo, Valentina Venturini, Antonia Lezza, Pasquale Scialò, Giulio Baffi, Paolo Speranza, Maria Senatore Polisetti, Diego Guida, Franco Acampora, Fiorenza Calogero, Nino D'Angelo, Maria Pia De Vito, Gianfelice Imparato, Marisa Laurito, Angela Luce, Nello Mascia, Mariano Rigillo, Lara Sansone, Anna Spagnuolo, Tonino Taiuti.

La presentazione del libro, ingresso libero fino a esaurimento posti, è prevista per domani, giovedì 20 marzo alle 11 nel teatro Trianon Viviani a piazzetta Calenda, con i sindaci di Napoli e Castellammare di Stabia, Gaetano Manfredi e Luigi Vicinanza, e la padrona di casa Marisa Laurito. Il sipario si alza, va in scena il genio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA