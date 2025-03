Giustizia, siti web Corte d'Appello e Pg si rifanno il look

Si rinnovano, completamente aggiornati, nella grafica e nei contenuti i siti web della Corte d'Appello di Napoli e della Procura Generale presso la Corte d'Appello. Questa mattina la presentazione nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli dove sono state illustrate le novità dei due siti che forniscono un servizio più efficiente rivolto non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico, agli utenti che necessitano di informazioni in tempo reale.

"Abbiamo avuto una prospettiva distrettuale ma, soprattutto, vogliamo attuare una informazione costante, completa e aggiornata sulle varie complesse attività che sono espletate dai nostri uffici" ha spiegato la presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli che ha illustrato con le slide i contenuti dei rinnovati siti web.

Una informazione che soddisfi "principi di trasparenza sulle attività che svolgiamo, anche al fine di dare un ausilio e un supporto all'utenza qualificata: ad avvocati, professionisti, commercialisti ma a anche a tutta quell'utenza non qualificata che accede presso gli uffici giudiziari e ha bisogno di tutta una serie di indicazioni per poter aver ingresso nelle varie sezioni" ha aggiunto la Covelli "Abbiamo implementato e aggiornato l'organigramma, chiarito l'ubicazione degli uffici e per gli avvocati abbiamo inserito tutti i codici per le iscrizioni dei processi, una sezione relativa alle buone prassi perché ci sono molte buone prassi anche a livello di Distretto.

Quello che desideriamo fare è anche una buona informazione di tutto quello che si fa di utile". Tra i protocolli, ad esempio, vi sono quelli stipulati con le Case Circondariali, con la Regione, per i lavori di pubblica utilità anche a favore dei detenuti che verranno a lavorare nei Palazzi di Giustizia.

Inserita anche una nuova sezione sul processo penale telematico, un focus sull'ufficio del Giudice di Pace.

Sul punto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Aldo Policastro: "Abbiamo ritenuto di dover implementare e rinnovare il sito della Procura Generale di Napoli perché riteniamo che sia uno strumento ormai indispensabile per i cittadini, per far conoscere ciò che facciamo e per avere gli strumenti per accedere ai nostri servizi. Per avere un punto di vista complessivo su tutto il Distretto in relazione alle buone pratiche" E poi ha aggiunto "La comunicazione istituzionale ormai è aperta, disponibile, trasparente, come si dice 'friendly' in modo che il cittadino possa, con facilità, usare i nostri strumenti. L' altro aspetto è che noi puntiamo ad aggiornare il sito con continuità, quindi aspettiamo eventuali sollecitazioni anche da parte di chi si occupa di informazione per capire dove migliorare il sito, anche dal punto di vista della fruibilità" .



