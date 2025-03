Giuli visita la mostra su Pino Daniele, "artista eccelso"

Le celebrazioni per i 2.500 anni di Napoli si aprono "nel modo migliore, con una delle figure più eccelse della musica italiana. Quindi Napoli ha di fronte un palinsesto meraviglioso per celebrare se stessa e rendere orgogliosa l'Italia". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver visitato la mostra "Pino Daniele.

Spiritual" allestita a Palazzo Reale in memoria dell'artista che oggi avrebbe compiuto 70 anni.

"Lasciatemi dire una cosa su questa mostra, è una mostra generosa, ricca che ha la dolcezza profonda degli occhi del figlio di Pino Daniele, Alessandro e ha l'accuratezza scientifica, l'acribia di Alessandro Nicosia. Stiamo parlando di una mostra in cui c'è una perfetta sintesi tra il racconto di una biografia eccellente e anche un pezzo di biografia sentimentale dell'Italia e di un modo speciale di essere napoletani. Non soltanto a Napoli non soltanto in Italia, ma nel mondo intero. Soltanto queste due persone potevano fare una cosa così bella. Ma perché c'è Pino Daniele di mezzo", ha concluso.





