Don Diana: ex sindaco Natale, "un faro per la democrazia"

"Don Peppe Diana, oltre ad essere un faro per la lotta alla criminalità organizzata, è anche un faro per la democrazia con il suo invito a partecipare alla vita della comunità, specie in questi periodi così bui in cui i valori democratici vengono messi in discussione quotidianamente". Nel suo primo anno da ex sindaco, dopo un decennio passato ad alimentare nelle massima veste istituzionale cittadina la memoria del suo vecchio amico don Peppe, Renato Natale, protagonista della rinascita di Casal di Principe, culminata con la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella il 21 marzo del 2023, invita a guardare oltre quello che è stato il significato del messaggio di don Diana, originariamente teso al risveglio della cittadinanza contro lo strapotere camorristico sul territorio. "Oggi viviamo una realtà diversa - dice Natale - in cui c'è meno voglia di rimettersi in gioco, e specie i giovani non sembrano avere molta voglia di avvicinarsi alla vita della comunità, anche alla politica. La camorra è meno visibile, si muove in modo sotterraneo, ma è comunque presente e potrebbe sfruttare questa mancanza di voglia da parte dei giovani di essere parte attiva e concreta del rilancio di una comunità. Rilancio - aggiunge Natale - non ancora terminato".

Natale sta constatando con mano quanto afferma, visto che da alcuni mesi - spiega egli stesso - si è rimesso in gioco politicamente aprendo a Casal di Principe la sezione locale del Pd, cui si sono tesserati vecchi militanti di quello che fu il Partito Comunista, che da anni non partecipavano alla vita pubblica. Ma di cittadini se ne vedono pochi alla riunioni, di giovani anche; "eppure affrontiamo temi sentiti a Casal di Principe, come l'abusivismo edilizio, ma sembra che la gente non creda che la partecipazione attiva possa portare risultati positivi e di cambiamento per il territorio, pensa di non poter incidere, un po' come avveniva qualche decennio fa quando si delegava tutto alla camorra. Assistiamo ad una vera e propria crisi dei valori della democrazia, acuiti da quanto avviene in tutto il Mondo. Per questo il messaggio di don Diana di partecipazione comunitaria e di ribellione ad un potere come quello dei clan va valorizzato e riletto sempre".



