Campi Flegrei,Giuli a Pozzuoli per valutare eventuali interventi

Valutare eventuali interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale locale, dopo le scosse di terremoto hanno interessato nei giorni scorsi, e continuano ad interessare, l'area dei Campi Flegrei: è questo lo scopo della visita che il ministro della Cultura. Alessandro Giuli, farà oggi pomeriggio a Pozzuoli.

In particolare, il ministro sarà alle 16 all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per verificare lo stato di conservazione dei beni artistici, architettonici e archeologici della zona.

Già ieri, nel corso della sua visita a Caivano, Giuli aveva spiegato che il ministero sta facendo "una mappatura di tutti i monumenti e siti di interesse culturale presenti nell'area dei Campi Flegrei", aggiungendo che è stato predisposto e si sta implementando il piano per il deposito delle opere nel caso di grave emergenza sismica o vulcanica, il cosiddetto Recovery Art.





