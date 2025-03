Campi Flegrei, più controlli per prevenire lo sciacallaggio

Intensificare i servizi di controllo del territorio nell'area dei Campi Flegrei, per prevenire fenomeni di sciacallaggio nei confronti delle abitazioni abbandonate in caso di sgombero o per scelte personali. Lo ha disposto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel pomeriggio, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Alla presenza del sindaco del Comune di Acerra e dei rappresentanti dei commercianti è stato discusso del fenomeno dei furti che genera allarme sociale, pur se i dati sulla criminalità risultano in decremento.

E' stata disposta un'ulteriore intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, anche ad Alto Impatto, da parte delle forze dell'ordine "al fine di incrementare la sicurezza e prevenire ogni forma di illegalità".



