Campi flegrei: industriali, sicurezza prima di ogni cosa

Nei Campi flegrei la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni cosa, anche degli affari, ma attenzione a "prospettare situazioni apocalittiche di cui, stando alla scienza, non vi è alcun segnale concreto" perché "così facendo si danneggiano attività industriali di eccellenza". É l'appello che lancia, con un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, il presidente dell'Unione industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci.

Positivo il giudizio espresso dal leader degli industriali partenopei sull'azione delle istituzioni, a cominciare dal Governo, della Regione Campania e della Protezione civile regionale e del sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi che "anche grazie al nuovo ruolo di presidente dell'Anci, garantisce un dialogo costante tra livello centrale e territorio".

"Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, è fortemente impegnato in un'azione di coordinamento degli interventi. Occorre che il Governo centrale - aggiunge Jannotti Pecci assicuri, anche attraverso di Invitalia, un sostegno agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con agevolazioni fiscali. Debbo peraltro sottolineare la straordinaria determinazione del prefetto Michele di Bari, mirata sia a garantire il raccordo istituzionale sia a mantenere una gestione equilibrata del fenomeno, basata proprio su prevenzione e sicurezza. Di Bari sta mostrando sul campo una notevole capacità di mediazione".



