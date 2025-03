Associazione: "Tassista aggredito a Napoli, appello al Comune"

Aggressione ai danni di un tassista, nelle prime ore stamattina nei pressi di piazza Municipio, a Napoli. A denunciarlo, in un comunicato, è l'associazione Tassasti di Base che esprime "massima solidarietà al collega".

"Stamane - spiega l'associazione in una nota - verso le ore 05.30 si è consumato l'ennesimo atto di violenza contro gli operatori della mobilità: un tassista è stato aggredito e malmenato da due persone, nei pressi di piazza Municipio. Ancora una volta ci tocca rimarcare questo atto vile ai danni dei lavoratori e chiediamo, ancora una volta, che Comune di Napoli, con l'assessore ai Trasporti e alla Sicurezza, intervenga per garantire la sicurezza e tranquillità lavorativa agli operatori del servizio taxi cittadino".



