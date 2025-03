"Anno fantastico", il 21 marzo il nuovo singolo di Luchè

Luchè torna sulla scena venerdì 21 marzo con il nuovo singolo "Anno Fantastico", per Warner Music Italy e per l'occasione porta con sé Shiva e Tony Boy. Alcuni giorni fa è apparsa sul profilo Spotify di Luchè una foto che lo ritraeva con i due rapper. L'hype intorno ad un presunto nuovo brano insieme è aumentato sempre di più, dopo aver pubblicato sui social uno spoiler, diventato da subito virale, che ha coinvolto anche Shiva e Tony Boy. Ma la conferma di questa collaborazione è arrivata solo oggi con l'annuncio ufficiale da parte dell'artista. Luchè ha in serbo per il suo pubblico importanti novità, ma soprattutto si sta preparando per il concerto del 5 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il live è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il nuovo show arriva dopo i due eventi della scorsa estate in piazza del Plebiscito, in cui, insieme a Ntò, ha fatto rivivere ai fan gli anni dei Co'Sang portando sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il loro ultimo lavoro in studio "Dinastia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA