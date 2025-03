Aggressioni ai sanitari, l'allarme del Consiglio regionale

"Troppi episodi di violenza al personale sanitario, la giunta deve attuare un programma di potenziamento dei servizi di vigilanza". É quanto ha chiesto oggi nel corso del Consiglio regionale della Campania il consigliere Cosimo Amente che con i consiglieri Alfonso Piscitelli, Nunzio Carpentieri, Raffaele Maria Pisacane ha presentato una mozione che è stata approvata all'unanimità.

Il consigliere regionale del M5S, Vincenzo Ciampi, pur dicendosi favorevole alla mozione, ha ricordato che il Movimento ha proposto tempo fa l'adozione di una delibera con lo stanziamento di 5 milioni di euro per potenziare i servizi di sicurezza; proposta poi caduta nel vuoto.

Per il consigliere regionale Luigi Abbate, che ha presentato una integrazione alla mozione, bisogna analizzare il fenomeno e le ansie che hanno i cittadini che poi scaricano sugli operatori. Negli ultimi anni , ha aggiunto ancora Abbate, la sanità regionale ha perso 10mila operatori. Nei pronto soccorsi, a giudizio di Abbate, bisogna avere una figura che abbia una interlocuzione con i pazienti per tranquillizzarli.



