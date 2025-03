1000 bambini in piazza per la Primavera dei Quartieri Spagnoli

Mille bambini in piazza per la Primavera dei Quartieri Spagnoli a Napoli. In occasione dell'equinozio di primavera, oltre 1000 ragazzi e giovani studenti delle scuole Dalla Parte Dei Bambini, Eduqa e Baracca daranno vita a una giornata dedicata alla creatività, alla riflessione e alla comunità. Attraverso parole, colori e musica, i partecipanti affermeranno con orgoglio: "La Primavera è dei Quartieri Spagnoli".

L'evento - annunciano gli organizzatori - sarà un'importante occasione di confronto su temi fondamentali come il futuro, l'educazione innovativa, l'ambiente e la cittadinanza attiva.

Sarà presente una varietà di attività interattive e laboratoriali, pensate per valorizzare il territorio e promuovere il dialogo tra generazioni.



