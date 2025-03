Vinitaly, Irpinia e Sannio pronti all'appuntamento di Verona

Con 111 aziende su una superficie di 3.000 metri quadrati, la collettiva guidata dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio e dai due Consorzi di tutela vini d'Irpinia e Sannio sarà al 57° Vinitaly, in programma al Veronafiere dal 6 al 9 aprile, all'interno del padiglione della Campania. L'iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa a Benevento presso la sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Il distretto enologico irpino-sannita produce in media 35 milioni di bottiglie l'anno per un controvalore complessivo alla produzione, rilevato dalla Regione Campania, di 120 milioni di euro, oltre i 2/3 del totale regionale. Circa 300 imprese verticali che vinificano e imbottigliano prodotti a marchio, una superficie vitata che con quasi 17.000 ettari rappresenta i due terzi del vigneto Campania e un valore dell'export di vino di quasi 30 milioni di euro nel 2024, il 7% in più rispetto all'anno precedente per una quota sul totale delle spedizioni regionali che sale al 68%.

"L'obiettivo è quello di rafforzare il business dei vini irpini e sanniti, che hanno fatto della sostenibilità, della biodiversità e della tradizione enologica dei solidi pilastri della propria produzione e che hanno enormi potenzialità anche in termini di enoturismo - dichiara il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia e Sannio, Girolamo Pettrone -.

Al Vinitaly puntiamo ad incontrare nuovi buyer italiani ed esteri, grazie alla presenza di delegazioni provenienti da circa 140 Paesi, forti di una qualità vitivinicola riconosciuta di un territorio che rappresenta i due terzi del vigneto regionale campano". "Come territorio - ha aggiunto Pettrone - siamo tra i maggiori produttori in Campania, con circa 35 milioni di bottiglie, questo significa il 75% di tutta la produzione campana. Ma il motivo d'orgoglio anche un altro è quello di avere il 39% di aziende a conduzione femminile. Il che significa l'11 per cento in più rispetto al livello nazionale. Noi ci presenteremo al Vinitaly dopo aver chiuso accordi veramente interessanti con molti buyer, con la speranza di poter migliorare ancora rispetto agli anni passati".

Al 57° Vinitaly, la Camera di Commercio di Irpinia Sannio affronterà con il Consorzio tutela Vini d'Irpinia e con il Sannio Consorzio Tutela Vini i temi dell'enoturismo a un anno dall'approvazione della legge regionale; gli aspetti legati al vino come espressione di identità di un territorio attento alla sostenibilità, proiettato verso una gestione razionale delle imprese grazie alla digitalizzazione; teso a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, promuovendo degustazioni, confronti guidati, ma anche talk e approfondimenti con esperti.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Girolamo Pettrone, commissario straordinario Camera di Commercio Irpinia Sannio; Antonello Murru, direttore Valirsannio, Azienda speciale Camera di Commercio Irpinia Sannio; Luigi Carrino, presidente Distretto Aerospaziale della Campania (DAC); Teresa Bruno, presidente Consorzio Tutela Vini d'Irpinia; Libero Rillo, presidente Sannio Consorzio Tutela Vini; Luciano Pignataro, giornalista Il Mattino, curatore guida ai vini di Irpinia e Sannio; Francesca Marino, biologa nutrizionista; Alex Giordano, coordinatore "Storie di Futuro", progetto CCIAA Irpinia Sannio a Vinitaly.



