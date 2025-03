Torna il Campania Teatro festival con 150 spettacoli

Centocinquanta spettacoli, di cui 68 debutti assoluti, dal 13 giugno al 13 luglio: è l'edizione 2025 del Campania Teatro Festival, arrivato alla sua 18/a diciottesima edizione e presentato oggi a Napoli. Un intero mese estivo per la rassegna diretta da Ruggero Cappuccio, che quest'anno si estende a tutta la Regione aggregando luoghi di grande valore, come il Palazzo Reale.

La rassegna multidisciplinare, finanziata dalla Regione Campania con 4 milioni e che si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura, è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano e presenta diverse sezioni: Internazionale, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio, quelle tradizionali. Il programma completo è sul sito campaniateatrofestival.it.

"Battiti per la pace" è lo slogan di questa edizione, "a testimonianza del ruolo sociale - è stato spiegato - che l'arte può e deve esercitare nell'anno delle guerre tra Russia e Ucraina e nel Medio Oriente".

La rassegna si svolgerà in 8 teatri napoletani (Mercadante, Nuovo, Sala Assoli, Sannazaro, Trianon, Politeama, Galleria Toledo e Teder), in 6 spazi di Palazzo Reale, ma anche nella Villa Campolieto di Ercolano, al Fiordo di Furore (Salerno), nel teatro Verdi e nella Sala Pasolini di Salerno, nel Centro Sociale Colonna e nei Bipiani di Ponticelli, nel teatro dell'Istituto Colosimo e nella Chiesa di Donnaregina Vecchia a Napoli, nella località di Foresta a Tora e Picilli (Caerta), nel teatri Mulino Pacifico e Comunale di Benevento, nel Parco Urbano Pinetamare di Castelvolturno (Caserta), nel Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno).

Nell'enorme cartellone sono 11 gli eventi internazionali con il primo in programma il 15 giugno al Mercadante di Napoli con lo spettacolo "Lapis Lazuli", originale mix di performance, danza e arti visive nato dal talento creativo dell'artista greco Euripides Laskaridis. Al Verdi di Salerno va in scena il 21 e 22 giugno "Works and days" del collettivo teatrale fiammingo Fc Bergman. Il Politeama di Napoli ospiterà invece il 24 e 25 giugno "Titizé" del regista, attore e coreografo svizzero Daniele Finzi Pasca.

Nella prosa sono 41 gli spettacoli, 31 dei quali al debutto assoluto. La maggior parte sono in programma in 7 teatri napoletani (Mercadante, Politeama, Sannazaro, Nuovo, Trianon, Sala Assoli e Galleria Toledo), mentre Villa Campolieto a Ercolano sarà lo scenario suggestivo l'8 e il 9 luglio dell'Edipo Re diretto da Luca De Fusco.

Tra gli eventi legati al 2025 lo spettacolo-concerto che intreccia e fonde due mostri sacri della cultura napoletana, Eduardo De Filippo e Pino Daniele, in un unico flusso melodico e poetico, mescolando le tematiche comuni in "Napule è milionaria", in scena il 22 giugno al Mercadante. Tornano anche i "Progetti Speciali" con la sinergia con Pompeii Theatrum Mundi. La Fondazione Campania dei Festival fornirà il suo sostegno anche al concerto "Pino è... il viaggio del musicante" che si terrà il 18 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli.

Palazzo Reale ospiterà anche la sezione Cinema con la prima parte curata dalla Film Commission Campania con 7 film e la seconda concentrata sui docufilm. Saranno 12 gli eventi di musica, di cui otto nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a Napoli che ispita anche il concerto di apertura del Festival nel Cortile d'Onore con Elisabetta Serio e Sarh Jane Morris sul palco.



