Sal Da Vinci aprirà la stagione dei concerti al Plebiscito

Sal Da Vinci si esibirà il prossimo 6 settembre a piazza del Plebiscito con "Stasera che sera! Special edition": una serata-evento, consacrazione dei suoi oltre 40 anni di carriera, che lo vedrà esibirsi per la prima volta in uno dei luoghi simbolo della città. Un concerto che sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi dell'artista partenopeo. Lo speciale evento, che aprirà la stagione dei concerti a Piazza del Plebiscito, è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Le prevendite sono disponibili su Ticketone da oggi e nei punti vendita fisici e su Ticketmaster da domenica 23 marzo alle ore 11.00.

L'annuncio della nuova data arriva dopo i sold out al Teatro Augusteo di Napoli. L''ultimo singolo di Sal Da Vinci, "Non è vero che sto bene" è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Eppure, il vero fenomeno che da mesi sta dominando le classifiche e l'immaginario collettivo è senza dubbio "Rossetto e Caffè": con oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube, il brano ha già collezionato due dischi di platino, imponendosi come una delle canzoni più amate di sempre. Il videoclip, dopo essersi confermato come video più visto in Italia nel 2024, è ancora oggi in top 10 della classifica Top Videos di YouTube Italia. I The Kolors, durante la serata delle cover della 75^ edizione del Festival di Sanremo, lo hanno scelto come ospite speciale per una performance di "Rossetto e Caffè", sul palco del Teatro Ariston.





