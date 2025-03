Pnrr, a Caserta 300mila euro per rilancio di Villa Giaquinto

È stato firmato il contratto tra il Comune di Caserta e l'impresa incaricata di realizzare la riqualificazione di Villa Giaquinto, importante polmone verde del capoluogo gestito da anni da un comitato di cittadini, che necessitava però di opere di rilancio.

Gli interventi, del valore di circa 300mila euro, sono finanziati con fondi del Pnrr (Rigenerazione Urbana - Missione 5), e riguarderanno principalmente la manutenzione e la cura del verde, con la piantumazione di nuove specie arboree, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, la creazione di aree adibite ad attività di tipo ricreativo, tra cui uno skate park, e il rifacimento di tutti i tratti di strada.

Saranno installate, poi, nuove giostrine per bambini, con l'apposita pavimentazione di sicurezza nelle aree circostanti ai giochi, nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini), e una nuova fontana. E' poi previsto un potenziamento del sistema di illuminazione, elemento fondamentale per garantire la sicurezza per i frequentatori di questo importante spazio pubblico; saranno poi realizzati percorsi che assicurino la massima fruizione da parte di tutti, con la presenza di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti.

"Con la firma del contratto - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - siamo pronti a partire con il cantiere per riqualificare un luogo della nostra città dall'alto valore simbolico, da sempre frequentato da giovani e famiglie e che negli anni è stato teatro di molteplici manifestazioni di carattere sociale e culturale. Abbiamo deciso di puntare molto su Villa Giaquinto, che dovrà diventare uno dei principali luoghi di aggregazione per l'intera cittadinanza, con la possibilità, per tutti, di poter usufruire di spazi moderni e funzionali, dedicati alla cultura, allo sport e allo svago".





