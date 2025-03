Napoli corre per Telethon, domenica la Walk of Life

A Napoli domenica 23 marzo si correrà per sostenere la ricerca. Torna la 'Walk of Life', iniziativa organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica per sconfiggere le malattie rare. L'evento, giunto alla XII edizione, costituisce un momento importante e di vicinanza alle persone che combattono tutti i giorni contro patologie rare e per le quali è ancora necessario trovare una cura. "Telethon e il Tigem di Pozzuoli sono realtà scientifiche di altissimo livello e di altissima competitività internazionale - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - in questi anni sono stati registrati tantissimi successi. Napoli è una città storicamente ricca di sentimento, di capacità di accoglienza e condivisione che costituiscono uno straordinario patrimonio che ci rende unici". Diversi i percorsi previsti: una corsa competitiva e una corsa non competitiva su un tracciato di circa 10 chilometri e una passeggiata di 3 chilometri. La partenza è dalla Rotonda Diaz. "L'obiettivo è migliorarci rispetto allo scorso anno sia come numero di partecipanti che per ammontare di raccolta fondi - ha detto Francesco Lettieri, coordinatore Fondazione Telethon Napoli - per contribuire in maniera sempre più importante a sostenere il Tigem di Pozzuoli perché tutto il raccolto, tra iscrizioni alla Walk e sponsor, va esclusivamente a sostenere la ricerca". Lo scorso anno la corsa ha raccolto 90mila euro. La quota di iscrizione alla Walk of Life è di 15 euro per la corsa competitiva e di 10 euro per la non competitiva e per la passeggiata. Dal 1990 Telethon ha investito in ricerca 698 milioni di euro, finanziando oltre 3mila progetti con 1771 ricercatori coinvolti e 637 malattie studiate.

E per toccare con mano e vedere con i propri occhi i laboratori in cui si sviluppa la ricerca contro le malattie rare, in occasione delle Giornate FAI sarà possibile visitare il Tigem di Pozzuoli. "Il nostro Paese e la nostra città - ha affermato l'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante - riescono sempre a fare la differenza nelle manifestazioni di solidarietà e inoltre lo sport è strumento di tutela della salute". Già da sabato 22 marzo sarà allestito il Villaggio di Fondazione Telethon con spazi di intrattenimento e animazione.



