Napoli, 21 opere teatrali nelle scuole con Proscaenia

Nell'ambito delle iniziative del Marzo Donna in sala Giunta a Palazzo San Giacomo, la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, l'assessora all'Istruzione e Famiglie Maura Striano e l'assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante hanno presentato l'iniziativa di proiezione in ventuno scuole aderenti dello spettacolo teatrale "La vita delle donne: il silenzio uccide" attraverso Proscaenia, la prima piattaforma streaming interamente dedicata al teatro. Presente anche il direttore artistico di Proscaenia, l'attore Maurizio Casagrande. Il progetto è rivolto alle scuole medie e alle classi quinte delle scuole primarie, nella consapevolezza che la violenza di genere vada contrastata a partire dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

"Abbiamo voluto offrire ai ragazzi e alle ragazze un'opportunità speciale per affrontare un tema così delicato attraverso il linguaggio del teatro, capace di emozionare e far riflettere. La cultura è un potente strumento di cambiamento e la scuola, come primo luogo di educazione e formazione, gioca un ruolo centrale nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità di genere", ha detto la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato.

L'assessora all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano ha espresso grande entusiasmo per il lancio di questa iniziativa dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole di Napoli, affinché possano diventare ambasciatori di cambiamento nelle loro comunità.

"Si tratta di un'iniziativa di giovani imprenditori napoletani il cui seme è stato piantato nell'ambito di un percorso di Pcto. Il teatro, con la sua capacità di raccontare storie e suscitare emozioni, ha il potere di far comprendere situazioni complesse. Siamo certi che la proiezione dello spettacolo contribuirà a formare cittadini più consapevoli, promuovendo la cultura del rispetto e dell'uguaglianza".

Per l'assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante "si tratta di un progetto educativo innovativo che, attraverso la cultura e l'arte teatrale rivisitata, si propone di accompagnare alunne e alunni delle scuole della nostra città nel percorso, necessario, di presa di coscienza dei ruoli e delle relazioni di genere, finalizzato al rispetto dell'essere umano in tutte le sue espressioni di vita. Un simile processo culturale dovrebbe coinvolgere tutti attraverso azioni concrete e un'attenzione particolare rivolta ai più giovani, ai quali abbiamo il dovere di insegnare a riconoscere ed evitare relazioni patologiche e tossiche, imparando ad accettare e a reagire alle delusioni e ai fallimenti, nel rispetto di sé stessi e degli altri esseri umani".

Il direttore artistico di Proscaenia, Maurizio Casagrande, ha sottolineato: "Il teatro ha sempre avuto un valore educativo, perché parla all'anima e alla coscienza delle persone, spingendole a porsi domande e a riflettere su sé stesse e sulla società. Grazie alle tecnologie digitali, oggi possiamo portare il teatro ovunque, anche nelle scuole, e raggiungere pubblici che altrimenti non avrebbero accesso a questa esperienza.

L'obiettivo con questo progetto è realizzare una vera e propria tv online dedicata interamente al teatro, per tenere attive le coscienze del nostro Paese e offrire a tutti un'occasione di crescita e consapevolezza. In questi tempi non a tutti piace tenere le menti delle persone accese, ma a noi piace".

La piattaforma Proscaenia, ideata da Alessandro Peluso e Gianluca Martinelli, allo stato attuale ha un catalogo di 151 spettacoli teatrali.

"Utilizzare la piattaforma come strumento didattico permette un arricchimento culturale. Il teatro offre agli studenti un mezzo per esplorare tematiche importanti e sviluppare il proprio spirito critico", ha spiegato Alessandro Peluso. "Inoltre, Proscaenia mette a disposizione schede tematiche e guide per stimolare la discussione e facilitare il confronto in classe dopo ogni visione di uno spettacolo", ha aggiunto Gianluca Martinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA