Irpinia al Vinitaly, "nei luoghi belli si producono cose buone"

"L'Irpinia, con le sue tre denominazioni, ovvero il Greco di tufo, il Fiano di Avellino e il Taurasi, da sempre caratterizza l'importanza del territorio del sud Italia e non solo della Campania. Al Vinitaly ci saranno circa 80 aziende per l'Irpinia, ma l'importanza di un territorio non si misura esclusivamente con il numero di aziende che pure l'Irpinia conta, con quasi la metà dell'intero padiglione Campania. L'importanza è nell'agricoltura specializzata di nicchia, di piccoli agricoltori che curano le loro vigne come se fossero giardini e non dimentichiamoci che nei luoghi belli si producono cose molto buone". Lo ha detto la presidente del Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, Teresa Bruno, a margine della conferenza stampa sui vini irpino sanniti alla prossima edizione di Vinitaly.



