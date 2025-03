Intesa per rilascio codice fiscale agli studenti extracomunitari

Un protocollo di intesa che ha l'obiettivo di facilitare il rilascio del codice fiscale agli utenti internazionali dell'Ateneo, oltre a promuovere una collaborazione reciproca per facilitare compilazione, acquisizione e trasmissione all'Agenzia delle richieste di attribuzione del codice e la consegna del certificato ai richiedenti è stato siglato a Benevento nella sede dell'Università Giustino Fortunato tra la Direzione provinciale delll'Agenzia delle Entrate e l'UniFortunato.

A sottoscrivere la convenzione il pro-rettore dell'UniFortunato, Ennio De Simone, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Benevento, Aniello Napolitano. Presente anche il prof. Paolo Palumbo, delegato per le attività di Orientamento, Placement e Public Engagement.

"Spero che questa sia una prima iniziativa per poter in futuro rafforzare il rapporto istituzionale tra le parti" ha detto Napolitano. "In questo modo velocizzeremo la richiesta e l'attribuzione dei codici fiscali a studenti e docenti internazionali che ne faranno richiesta. L'Agenzia di Benevento è presente sul territorio non solo per il recupero delle somme da evasione fiscale, ma anche per offrire assistenza e servizi ai contribuenti".

"Ringrazio l'Agenzia delle Entrate - ha sostenuto De Simone - per la disponibilità dimostrata in tale circostanza che consentirà al nostro Ateneo telematico, già in forte crescita, di facilitare gli studenti stranieri nell'adempimento di queste procedure amministrative. Puntiamo decisamente sull'internazionalizzazione ed i risultati ottenuti rappresentano un ulteriore passo in avanti verso questo obiettivo".



