Il Sannio al Vinitaly, 'raccontare il nostro territorio'

"Nelle fiere come Vinitaly dobbiamo fare quello che sappiamo fare, cioè raccontare il nostro territorio, raccontare quello che facciamo, raccontare quello che il territorio ha nel suo complesso, non solo per il vino. Perché il nostro territorio è ricco di agricoltura, di storia, di artigianato. Noi dobbiamo raccontare queste cose e convincere le persone a venire e fidelizzare la clientela". Lo ha detto il presidente di Sannio Consorzio Tutela Vini, Libero Rillo, a margine della conferenza stampa sui vini irpino sanniti al prossimo Vinitaly. "Oggi - secondo Rillo - la differenza la fanno le persone che vanno a proporsi sui mercati con la loro faccia. Perché i vini buoni, per fortuna, si fanno in tanti posti d'Italia. Quello che il Sannio ha, è il vino nel contesto territoriale in cui viene prodotto, e noi questo dobbiamo raccontare. Sono convinto che così facendo emergeremo e avremo il posizionamento di mercato che meritiamo".



