"Ciascuno ha le proprie armi, e la cultura è la migliore arma per non dover combattere guerre".

Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in visita a Caivano (Napoli) per la posa della prima pietra del nuovo Polo della Cultura, ha risposto ai cronisti sulla discussione in corso in Parlamento sul documento da votare in vista del Consiglio Europeo.



