Sono 228 le persone sgomberate dalle proprie case a Napoli in seguito agli ultimi terremoti, per un totale di 109 nuclei familiari: è il dato, aggiornato a stamane, fornito dal Comune. Di queste, 59 persone sono ospitate in strutture alberghiere; 135 persone hanno trovato autonoma sistemazione; 17 sono alloggiate nell'hub di accoglienza di Bagnoli, a via Acate, e altre 17 ospitate nella struttura comunale di Marechiaro "San Francesco d'Assisi".



