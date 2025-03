Carrino (Dac), frutti per viticoltori da binomio con aerospazio

"Stiamo usando sempre di più l'osservazione dal satellite che ci consente di vedere ampie zone e di integrare, prendendo e acquisendo dei dati importanti, questa osservazione anche con l'osservazione da droni. Oggi noi siamo in grado di guidare gli agricoltori, in questo caso i viticoltori, ma non solo loro, a utilizzare meglio le risorse idriche". Lo ha detto il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino, a margine della conferenza stampa sui vini del territorio irpino e sannita alla fiera di Vinitaly.

"Credo che sia a cuore a tutti quanti noi - ha aggiunto Carrino - intercettare con molto anticipo la possibilità di malattie e quindi intervenire, senza dover ricorrere poi a prodotti chimici, la possibilità di seguire l'evoluzione che i cambiamenti climatici stanno determinando, per fare in maniera tale che gli agricoltori possano programmare gli spostamenti per consentire sempre alle loro colture di essere nelle zone climaticamente più idonee. Quindi il binomio fra due eccellenze del paese e di questa regione in particolare, l'agroalimentare e l'aerospazio, sta dando dei frutti davvero molto interessanti".





