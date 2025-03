Aggredisce madre per soldi, lei lo denuncia e lo fa arrestare

In preda al terrore procuratole dal figlio in pieno raptus di rabbia, ha chiamato di notte i carabinieri chiedendo disperatamente aiuto, e alla fine ha denunciato e fatto arrestare il violento giovane. E' accaduto a Maddaloni (Caserta), dove un 24enne è finito in carcere per i reiterati maltrattamenti commessi nei confronti della madre, dalla quale pretendeva sempre denaro, e se non lo riceveva passava alle vie di fatto, sempre usando aggressività e violenza.

E' accaduto anche nella notte appena trascorsa, quando il giovane ha preteso i soldi, e al rifiuto della madre, è andato in escandescenza aggredendola fisicamente, strattonandola e minacciandola di morte, fino a gettare a terra vasi di terracotta e a distruggere altre suppellettili; peraltro il giovane per entrare a casa aveva danneggiato anche il portone esterno dello stabile. Quando sono arrivati i carabinieri della Stazione di Maddaloni, madre e figlio wrano nel cortile di casa; la donna, senza dire una parola, ma visibilmente scossa, ha indicato ai militari il giovane, che era appartato in un angolo, ed è stato suibito bloccato e portato in caserma. La madre ha quindi fatto denuncia, raccontando dei continui maltrattamenti fisici e psicologici subiti ad opere del 24enne, e sempre motivi di soldi; i carabinieri hanno riscontrato le accuse, hanno quindi ammanettato il 24enne e lo hanno condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.



