A fuoco auto consigliere comunale di Atripalda

Indagini sono in corso per far luce sull'incendio che la notte scorsa ad Atripalda, in provincia di Avellino, ha distrutto l'auto del presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale, Francesco Mazzariello. L'auto, una Mercedes, era parcheggiata in via Manfredi, a poca distanza dall'abitazione dell'imprenditore. Dai primi accertamenti svolti dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il rogo sarebbe di natura dolosa. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Solidarietà a Mazzariello è stata manifestata dal presidente della provincia di Avellino, Rino Buonopane, dal sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, e da tutte le forze politiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA