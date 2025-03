ViaggioDanza da Castel San Giorgio a Padova

Dopo il grande successo a Danzainfiera, Viaggiodanza prosegue il suo tour con una tappa imperdibile a Padova, i prossimi 22 e 23 marzo. L'Academy itinerante della danza sarà ospite della Dreaming Academy, l'Accademia delle Arti Performative dedicata alla formazione di giovani talenti nelle discipline di danza, canto, recitazione e musica. All'orizzonte due giornate di intensa formazione.

L'appuntamento nella "città dei 3 senza" gode anche quest'anno del patrocinio istituzionale e motivazione del Comune di Padova, che ha voluto rinnovare il suo supporto riconoscendo le alte finalità dell'iniziativa. La tappa ha riscontrato tre sold out, nel percorso Tour, Senior e Master, segnale che la formazione proposta riceve largo consenso nella community della danza.

L'esperienza esclusiva coinvolgerà oltre 150 allievi, provenienti da 30 scuole da nord a sud dell'Italia, in un percorso di alta formazione e perfezionamento. Un'opportunità unica per giovani talenti desiderosi di affinare la loro tecnica e la loro espressività sotto la guida di docenti di fama internazionale. In cattedra tutti top dancer teacher come Michele Villanova, già Primo ballerino del Teatro alla Scala; Michele Oliva, ballerino per star internazionali e oggi a capo della sua compagnia con Francesca Dario; Damiano Bisozzi, coreografo e regista internazionale; Elena De Laurentis, la sua formazione coreutica avviene presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma; Eleonora Violin, laureata in Discipline dello spettacolo e Scienze educative tersicoree, ora insegnante e direttrice artistica della sua scuola; Alessio Guerra, fondatore e direttore artistico della Dreaming Academy; Macia Del Prete, coreografa di spicco e ballerina, tra i tanti, anche del Tour di Renato Zero; Roberta Broglia, coreografa ed insegnante di Modern Jazz e Musical con oltre 25 anni di esperienza alle spalle; Maria Luisa Cavallo, coreografa, danzatrice, docente.

Ecco l'elenco delle scuole: Contedanza di Rufina, Eledance di Trieste, Movimento Espressivo di San Canzian D'Isonzo, Pas De Chat di Piombino Dese, L'Esemble di San Pier D'Isonzo, Cenacolo Arabesque A.S.D. di Ronchi dei Legionari, Asd e culturale Coppelia di Monfalcone, Toc Toc di Trieste, Studio Danza 91 di San Severino Marche, Studio Mad V (Slovenia), Liceo Coreutico di Bergamo, Planet Fitness Officina della Danza di Senigallia, Area dance di Milano, A.S.D. Ritmidanza di Mestre, Salice Verde di Trieste, ACSD Progetto danza e Spettacolo di Spilimbergo, Club Diamante Fvg di Fogliano, ASD Art&Friends Ballet School Theatre di Travagliato, New Crazy dance di Sanremo, Il Nuovo Centro Danza di Monfalcone, Annalisa Danze di Trieste, The Lab Formazione Danza di Staranzano, Dance Theatre School di Portogruaro, Arte Danza di Lecco, Styl Dance di Carlino, Centro Di Formazione DanzArmonia di Legnago, Arte in Movimento di Reggio Calabria, Studio Danza 53 di Mirano, Art Ballet di Medole Il programma prevede diverse sessioni. Il master intensivo di danza moderna e contemporanea dedicato a ballerini over 12, per affinare la tecnica e l'espressività in queste discipline; la sezione senior, riservata agli over 30, con masterclass di musical style, show dance e portamento con i tacchi, per sviluppare nuove competenze; infine la sezione Tour under 14 e over 15, due giorni con show case finale in sala, che prevede anche la formazione in vari stili: sessioni pratiche per esplorare e approfondire diverse tecniche.

«Questa tappa a Padova sarà un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, un momento di crescita artistica e personale che li accompagnerà nel loro percorso», dichiara l'ideatrice Luisa Villani.

Tantissime le opportunità per i partecipanti in termini di concorsi, nuovi appuntamenti formativi e possibilità di studio in Italia e all'estero assegnati con i ViaggioDanza Awards: Fini dance di New York; New York Dance Training 2025; Barcellona Danceexperience; Londra Summer School; Ocdp Progressive e Professional Weekend (Verona); ViaggioDanza Festival e master professionale (Salerno); Soe School of Excellence Formazione imprenditoriale dedicata agli operatori coreutici; ViaggioDanza in tour (Lombardia); CDMA Professional Training (Alessandria); Ateneo della Danza (Siena); ViaggioDanza in Tour (Roma); Una Calabria d'Artisti, Choreography Prize.

Viaggiodanza continua così la sua missione di portare l'eccellenza della danza in tutta Italia, creando occasioni di incontro e formazione per ballerini di tutte le età e livelli.





