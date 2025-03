Tentano estorsione a imprenditore, due donne arrestate a Salerno

Hanno chiesto a un imprenditore denaro per non diffondere sue foto compromettenti.

L'imprenditore non ha pagato, ha avvisato la polizia e le due donne sono state arrestate: una è in carcere e l'altra ai domiciliari.

La vicenda è avvenuta a Salerno. Ieri mattina un uomo ha chiamato il 112 riferendo di aver ricevuto una richiesta di soldi da parte di due donne, che lui conosceva. Quando sul posto è giunta la polizia di Stato, le due si erano già allontanate: davanti all'abitazione dell'uomo avevano lasciato una sua fotografia con la scritta "grande imprenditore... mentre fa serate con escort e crack". E poi l'intimazione a consegnare una somma di denaro, se non voleva che quella foto venisse diffusa in luoghi abitualmente frequentati dai suoi familiari.

Nel pomeriggio, la vittima del ricatto, dopo aver sporto denuncia negli uffici della Questura, ha informato di aver dato appuntamento ad una delle donne che nel frattempo aveva continuato ad avanzare pressanti richieste di soldi, attraverso messaggi Whatsapp. Gli agenti della Squadra mobile hanno atteso il momento della consegna del denaro da parte dell'uomo alla donna, poi salita a bordo di un'auto guidata dalla sua complice.

Le due sono state bloccate (nell'auto è stata trovata una foto identica a quella lasciata in mattinata davanti all'abitazione dell'uomo) ed arrestate.



