Sul palco a Napoli Dianetti con show su comicità e ansia

Dopo il successo in televisione, al cinema e sul web, Andrea Dianetti, poliedrico artista amato per la sua straordinaria ironia e versatilità, arriva sul palco teatrale con il monologo comico "Non ci pensare"". Lo spettacolo ha debuttato il 18 novembre a Roma, dando il via a una tournée che approda a Napoli, al Teatro Troisi, mercoledì 19 marzo.

"Non ci pensare" è un viaggio travolgente attraverso le ansie di tutti i giorni, raccontate con lo stile autoironico di Dianetti, che lo ha reso famoso anche sui social. Con gag irresistibili e momenti di autentica riflessione, lo show promette di far ridere il pubblico e, allo stesso tempo, di offrirgli una nuova prospettiva per affrontare la quotidianità.

"L'ansia - spiega Dianetti, parafrasando Stephen King - è come quella pentola che non bolle mai se la guardi. Ma se impariamo a riderne, tutto diventa più semplice. 'Non ci pensare' è il mio mantra da sempre e ora voglio condividerlo con gli spettatori, per esorcizzare insieme quelle paure che spesso ci tengono in scacco. Il pubblico viene quindi trascinato in un vortice di situazioni comiche, riconoscibili e universali: l'ansia di volare, la paura di essere giudicati, il terrore di un colloquio di lavoro, di un esame universitario o di un primo appuntamento.

Ma non solo. Se le persone hanno ansie comuni, l'artista ne vive anche altre, così Dianetti porta in scena anche le sue ansie da artista, come la paura di dimenticare le battute sul set o l'angoscia di una diretta televisiva, cercando, con una comicità coinvolgente e un linguaggio schietto, di trasformare le sue paure in una risata collettiva. "Non ci pensare" è quindi un inno alla risata come cura per le tensioni quotidiane. Un monologo che, con energia e leggerezza, invita il pubblico a prendersi meno sul serio e a vivere le proprie paure con un pizzico di ironia. "Le mie ansie sono le stesse di tutti, e l'unica cura che conosco è riderci sopra", afferma l'attore romano.

Scritto da Andrea Dianetti e prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, nello spettacolo Dianetti si prepara a stupire il pubblico, confermandosi uno dei talenti più versatili del panorama artistico italiano.



