Stava ristrutturando una casa, muore nel Salernitano

A Gioi Cilento, nel Salernitano, un uomo di 60 anni è morto mentre lavorava a uno scavo per la costruzione di un'abitazione di proprietà del figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era a bordo di un mezzo meccanico quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è capovolto. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo, morendo sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Le operazioni di recupero della salma sono state coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente e la dinamica che ha portato alla tragedia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA