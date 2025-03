Rapina in centro scommesse, ladri armati con mazze di ferro

Armati di mazze di ferro e con il volto coperto, due rapinatori hanno fatto irruzione la notte scorsa in un centro scommesse di Avella, in provincia di Avellino, facendosi consegnare l'incasso e dandosi poi alla fuga a bordo di un'auto che attendeva all'esterno dell'esercizio commerciale sulla Statale 7 Bis.

All'interno del centro, aperto H24, vi era soltanto un dipendente. Il colpo è stato consumato in pochi minuti. Da una prima stima, sarebbero stati portati via almeno venti mila euro.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Baiano e della Stazione dell'Arma di Avella.



