Pino Daniele: evento Palapartenope all'insegna della solidarietà

La decima edizione di Je sto vicino a te-Memorial Pino Daniele, in programma mercoledì 19 marzo alle 21 nel Palapartenope, onorerà la memoria dell'artista, ma avrà anche una forte connotazione sociale. Infatti durante il concerto, organizzato e prodotto dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna, con il patrocinio della Regione, del Comune, di Napoli Città della Musica e della Città Metropolitana, l'artista napoletano Giuseppe Klain, fano sapere i promotori, realizzerà un live painting dedicato a Pino Daniele. L'opera dell'artista, designer e architetto sarà svelata sul palco al termine della serata ed il ricavato della vendita dell'opera sarà interamente devoluto in beneficenza all'ospedale Santobono Pausilipon a sostegno del reparto oncologico.

"Giuseppe Klain, noto anche per il suo quadro che ha ispirato l'immagine stilizzata della maglia del Napoli 'Maradona Game', sottolinea il profondo legame tra il 'pibe de oro' e Pino Daniele: "Entrambi - si afferma - rappresentano icone della cultura napoletana, lasciando un'impronta duratura nel cuore dei napoletani. Questo concerto sarà, quindi, un'occasione per ricordare, celebrare e continuare a far vivere la musica e l'eredità di Pino Daniele".

Sul palco si alterneranno diversi artisti: Karima, Pietra Montecorvino, NOI - La Nuova Orchestra Italiana, Joe Barbieri, Walter Ricci, Ivan Granatino, Leo Gassmann, Luca Ward, Paolo Vallesi, Ivan Segreto, Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Laura Klain, Monica Sarnelli, Fulvio Bennato, Jelecrois, Dadà, Maldestro, Ste, Mavi, Soul-Food Vocalist, Greg Rega, Fabiana Martone, Daniele Sorrentino, Miro di Mare, Rossella Cosentino, Daniele Vitale e i Nea Arcadia. Ci saranno, inoltre degli interventi speciali di Ornella Vanoni e Renzo Arbore. Non mancheranno i contributi video e tantissime altre sorprese. La serata, ad ingresso gratuito, sarà presentata da Emanuela Tittocchia e Gigio Rosa.



