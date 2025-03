Picierno, nel Pd lavoriamo per l'unità, è il mio impegno

"Nel Pd noi continuiamo a lavorare per l'unità, il mio impegno è assolutamente teso in questa direzione". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, rispondendo ad una domanda sulla spaccatura che si è avuta nel voto sul piando di riarmo.

Picierno, a margine di un incontro a Napoli sull'appello "Per un'Europa libera e forte", da lei lanciato, ha sottolineato che sull'unità nel partito si lavora "naturalmente provando a ottenerla, perché nella Ue si sono confrontate due posizioni diverse, ma che possono essere complementari. Il compito dei dirigenti politici è quello di provare a comporre posizioni complementari. E' la fatica che abbiamo sempre fatto nella costruzione del Pd e che dobbiamo continuare a fare".

Picierno alla domanda se abbia parlato con la segretaria del Pd Elly Schlein in questi giorni ha risposto: "No, in questi giorni non ci siamo sentite. Abbiamo parlato dopo gli attacchi che ho ricevuto da Soloviev ed è stata affettuosa, cordiale e mi ha espresso solidarietà".



