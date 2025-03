Nel Casertano minori accerchiati e rapinati in zona movida

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati rapinati da tre persone al parco Pozzi di Aversa (Caserta), grande spazio verde pubblico tra i luoghi della movida cittadina, dove si incontrano diverse comitive di adolescenti. E' accaduto ieri sera.

Subito dopo l'episodio, immediatamente denunciato dai due minori, entrambi studenti, i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 19enne tunisino, risultato il più violento dei tre, e poi identificato e denunciato per concorso in rapina i suoi due complici, ovvero un 17enne italiano e un 19enne ucraino nato in Italia e residente ad Aversa.

Secondo quanto accertato dai carabinieri anche e soprattutto sulla base di quanto riferito dalle due vittime, queste ultime sono state accerchiate dai tre rapinatori, con il 19enne tunisino che, brandendo una bottiglia in vetro, ha costretto i due minori a consegnare i cellulari e i portafogli. I tre sono poi fuggiti. I carabinieri stanno svolgendo approfondimenti per verificare il coinvolgimento dei tre ragazzi in episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo durante le serate della movida aversana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA