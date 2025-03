Libri: 'Il medico e il professore', incontro a Torre del Greco

Lui, Nicola Del Bello, è chirurgo, docente universitario e primario, l'interlocutore di rango è Giuseppe Prezzolini, intellettuale del primo Novecento, scrittore e direttore durante il fascismo della Casa di Cultura italiana alla Columbia University di New York. È la storia di un rapporto di due personalità molto diverse che si sviluppa prima nei numerosi incontri a Vietri sul Mare (Salerno), dove nel '62 Prezzolini si era stabilito appena rientrato dagli Stati Uniti e, successivamente, attraverso una fitta corrispondenza, quando il fondatore della storica rivista "La Voce" si trasferisce a Lugano fino alla morte nel 1982, da centenario. Quel carteggio, memoria di un quarto di secolo, attualmente custodito nell'Archivio Prezzolini della Biblioteca cantonale della città svizzera, è oggi un libro: "Il medico e il Professore. Nicola Del Bello e Giuseppe Prezzolini, storia di un'amicizia con lettere" (Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2024) del quale si discuterà domani in un incontro a Torre del Greco (Napoli).

. Discutono animatamente i due amici, perché tali diventeranno dopo qualche anno, grazie a Prezzolini che a Del Bello scrive: "Diamoci del tu; è tanto tempo che litighiamo".

Non litigano in senso stretto ma contrappongono le loro tesi dove lo scrittore con intuibile maggior convinzione da' filo da torcere all'interlocutore napoletano. Parlano e si confrontano sull'esistenza di Dio, sul Caso che governa il mondo, sulla situazione ambientale, entrambi si esprimono dal proprio punto di vista su temi di attualità che spaziano dalla televisione a Leopardi, a Moravia, a Pasolini, ai giornali specchio della borghesia. Uno spaccato dell'Italia e non solo che, per nulla scalfito dal tempo, tutt'ora rivela la disarmante contemporaneità degli argomenti trattati.

Al volume, già presentato alla Feltrinelli di Napoli e alla Casa delle Letterature di Roma, è dedicata la serata letteraria in programma domani, 18 marzo, alle 18,30, nel Circolo nautico di Torre Del Greco (Fronte della Spiaggia 40), con il coordinamento di Stella Cervasio in dialogo con i curatori, Giuseppe Del Bello (figlio di Nicola) ed Ernesto Di Cianni. La lettura di alcuni brani dell'epistolario è affidato alla voce di Francesco Ferrari e Riccardo Satta Flores.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA