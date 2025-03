'Vediamo sempre più giovani morire o commettere reati'

"Man mano che passa il tempo vediamo sempre piu' giovani morire o commettere reati o anche a capo di organizzazioni criminali. E' un trend che riguarda il mondo occidentale, l' Italia, la Campania e Napoli". Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine del Rapporto Ecomafia, ha risposto ai giornalisti sull'omicidio del 20enne Emanuele Durante sabato scorso.

A chi gli ha chiesto se ci sia bisogno di ulteriori misure da mettere in campo, ha risposto: "Venti anni fa a Napoli, ogni anno, venivano ammazzate 300 - 400 persone. Adesso di meno.

Quindi, la situazione e' migliorata rispetto a venti anni fa.

Bisogna sempre studiare e ricordare la storia per capire il presente e per capire dove eravamo venti, dieci anni fa e dove siamo oggi". Gratteri ha concluso evidenziando che "ovviamente la situazione e' migliorata ma puo' essere migliorabile se ci sono piu' uomini e mezzi e sopratutto piu' telecamere. Se si spendono soldi per installare telecamere anche nelle periferie e nelle province".



