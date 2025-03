Devastata scuola nel Salernitano, rubati pc

"Un brutto risveglio per i tanti bambini della scuola "Anna Ferrara": sono stati rubati almeno 30 computer e 20 tablet di ultima generazione acquistati di recente con i fondi Pnrr destinati proprio all'acquisto delle attrezzature multimediali. Pare che i ladri siano entrati dal retro, lato palestra, abbiano scassinato muro e porta dell'aula e gli armadi contenenti le chiavi delle altre stanze. Dove non hanno trovato le chiavi hanno distrutto". Con queste parole il sindaco di Scafati (SA), Pasquale Aliberti ha raccontato il furto in una suo scuola del territorio.

"Un'aggressione vergognosa - ha aggiunto il primo cittadino - alla scuola e al diritto allo studio per la quale confidiamo nelle Forze dell'Ordine affinché scoprano i delinquenti che hanno determinato questo scempio. Gente senza scrupoli, che non si ferma neanche davanti ai propri figli...sì, perché gli studenti del nostro territorio sono tutti nostri figli.

Provvederemo come amministrazione al ripristino immediato dei danni oltre a proseguire con la manutenzione prevista".

Il dirigente scolastico Fiorenzo Gargiulo ha aggiunto: "Rassicuro innanzitutto le famiglie su prosieguo di tutte le attività e lezioni in corso. La comunità scolastica deplora quanto accaduto nel nostro istituto. Quella dei furti nelle scuole è una questione che non riguarda solo Scafati ma tanti istituti anche extra comunali. Ringrazio l'amministrazione Aliberti per l'intervento immediato e la disponibilità al ripristino dei danni. E' stato un colpo alla scuola violento: togliere agli alunni è come togliere al futuro".



